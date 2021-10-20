Шкиряк говорит, что выиграл суд у Медведчука
Бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что выиграл суд у нардепа ОПЗЖ, кума российского президента, Виктора Медведчука, сообщает УНИАН.
Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Шкиряка и отменил решение Оболонского райсуда Киева, принятое в пользу Медведчука.
Депутату ОПЗЖ, как утверждает Шкиряк, полностью отказали в иске.
"Победа! Зорян Шкиряк выиграл апелляцию у путинского кума. Украина победила Мордор! Только что Киевский апелляционный суд удовлетворил мою апелляционную жалобу и отменил сомнительное решение Оболонского суда", – написал Шкиряк в Facebook.
В мае 2021 года суд признал недостоверной информацией заметку Шкиряка о Медведчуке в Facebook от 2016 года.
В посте говорилось, что Медведчук является "
активным представителем государства-агрессора и рупором российских террористов в Минском процессе...". Шкиряк назвал депутата "
государственным предателем, адептом "русского мира"
и агентом российских спецслужб в Украине".