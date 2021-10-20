РФ и Беларусь запланировали совместные военные учения

Совместные учения двух стран под названием "Щит Союза" состоятся в 2023 году. Об этом заявил в среду, 20 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Корреспондент.

"Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год. Запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года. Утвержден соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", – сказал Шойгу.

Он рассказал, в каких сферах страны продолжат развитие сотрудничества: радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения.

"Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях", – сказал Шойгу.

Кроме того, РФ и Беларусь планируют разработать программу "Союзного государства" до 2026 года для обеспечения региональной группировки войск.