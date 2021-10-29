Боль в спине: основные причины

Боль в спине – распространенное недомогание, которое знакомо каждому человеку. У одних людей оно возникает крайне редко после переутомления, у других – регулярно. В последнем случае игнорировать болезненное состояние недопустимо, необходимо обращаться к семейному врачу и проходить диагностику. Частые ноющие и другие неприятные ощущения в области спины свидетельствуют о развитии патологии, сообщает UBR.

Описание проблематики и факторы ее развития

Существует огромное количество причин появления боли в спине. Что именно их спровоцировало, может определить только опытный врач. В большинстве случаев они возникают из-за нарушений со стороны мышечных массивов, которые оказывают поддержку позвоночнику. Эти структуры могут быть развиты слабо или асимметрично. В первом и во втором случаях человек страдает от болевого синдрома, так как мышцы не оказывают позвоночнику должную поддержку.

При потере выносливости корсета нагрузка на позвоночный столб увеличивается, что отражается на здоровье связок, дисков и суставов. Любое нарушение структур сопровождается болью. При асимметричном развитии одни мышцы перенапрягаются и постоянно "работают" в полную силу, а другие ослабевают из-за отсутствия нагрузки. В таком случае диагностируют одно из следующих патологических состояний:

болезни позвонков;

нарушения осанки;

заболевания межпозвоночных дисков.

Если проблем с мышечным корсетом нет, необходимо искать причину болезненного синдрома глубже. Он может возникать на фоне сбоев в работе эндокринной системы, текущих соматических патологий и хронического инфекционного процесса в организме любой локализации, а также после травм спины и ранее перенесенных серьезных операций. Иногда после обследования ставят следующие диагнозы:

болезнь Бехтерева;

межпозвоночная грыжа;

корешковый синдром;

протрузия межпозвоночных дисков.

Не исключено появление боли в области спины при болезнях внутренних органов брюшины и грудной клетки. Например, дискомфорт с правой стороны беспокоит при патологиях желчного пузыря, легких и желудка.

Полезно: во время беременности у женщин часто болит поясница, что объяснимо повышением нагрузки на мышцы спины и стремительным набором веса. Этот неприятный симптом не редкость в период вынашивания ребенка, но о нем обязательно нужно сообщить своему акушеру-гинекологу.

Как избежать проблемы

Легче предупредить боли в спине, чем лечить серьезное заболевание, при котором беспокоит упомянутый симптом. Забота о мышцах, оказывающих поддержку позвоночнику, и о здоровье в целом – лучшая профилактика. Важно вести здоровый образ жизни и регулярно выполнять укрепляющие упражнения, среди них: плавание, утренняя зарядка, занятия в тренажерном зале.

Значительную роль играет качество сна. Позаботьтесь о том, чтобы в спальне стояла комфортабельная кровать с ортопедическим матрасом. Спать на слишком мягком или слишком жестком ложе недопустимо. После такого "отдыха" человек после пробуждения чувствует себя разбитым, а боль в течение дня от ранее перенесенного дискомфорта усиливается.