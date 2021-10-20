Самые востребованные новые электромобили в сентябре

На каждые 5 «электричек» с пробегом в Украине - одна новая: в сентябре установлен рекорд продаж новых электроавтомобилей, однако речь все еще идет о ничтожно малом количестве сделок, сообщает Auto.Ria.

Спрос на электрический транспорт — если, конечно, говорить не о самокатах и гироскутерах, - в Украине сложно назвать рекордным: в минувшем сентябре, который в целом для автомобильного рынка был довольно неплохим, новых владельцев нашли в общей сложности 893 электромобиля. Результат поскромнее, чем, например в июне 2019-го, когда было продано 1193 «электрички», или в сентябре того же года (1180 ЭА). В таком случае, о каком рекорде может быть речь?

Все дело в количестве сделок с новой техникой: если в течение упомянутых периодов 2019 года их количество колебалось в районе полусотни (46 машин в июне и 58 шт. в сентябре), то в прошлом месяце украинскими поклонниками «зеленого» транспорта были куплены 145 новых электромобилей. И это — рекорд (хотя отрыв от предыдущего лучшего результата в августе 2021-го составил всего 1 машину). Радуют и пропорции: если в 2019-м на одну новую «электричку» приходилось около 20 подержанных, то сейчас каждый шестой электромобиль — новый.

Популярные марки электромобилей

по итогам продаж новых ЭА в сентябре 2021 г.

Nissan: 38 авто; Hyundai: 18 авто; JAC: 13 авто; Mercedes-Benz: 11 авто; Porsche: 10 авто; BMW: 9 авто; Volvo: 9 авто; Volkswagen: 7 авто; Honda: 7 авто; Audi: 6 авто; Renault: 3 авто; Jaguar: 3 авто; MINI: 2 авто; Tesla: 2 авто; Dongfeng: 2 авто;

Как вы наверняка заметили, в перечне самых востребованных марок автомобилей присутствуют несколько брендов, не представленных в Украине официально (например, Dongfeng и Tesla). Их наличие говорит о растущей активности независимых импортеров (раньше их называли «серыми»), которые удовлетворяют спрос в отсутствие «официалов».

Более того, в рейтинге самых востребованных моделей ниже вы увидите немало названий моделей авто, которые официально не представлены в Украине даже с оглядкой на присутствие в стране официального представителя или импортера — как, например, в случае с Nissan, JAC, Renault, Volkswagen или Honda. В большинстве таких предложений речь идет об автомобилях, не продающихся даже на европейском рынке, — их импортируют новыми прямо из Китая.

Популярные модели электромобилей

по итогам продаж новых ЭА в сентябре 2021 г.

Nissan Leaf: 27 авто; Nissan Sylfy EV: 11 авто; JAC IEVS4: 10 авто; Porsche Taycan: 10 авто; Hyundai IONIQ 5: 9 авто; BMW i3s: 9 авто; Merfcedes-Benz EQC 400: 9 авто; Volvo XC40 Recharge: 9 авто; Audi e-tron: 4 авто; Volkswagen E-Bora: 4 авто; Hyundai Encino: 4 авто; Honda M-NV: 3 авто; JAC IEV 7S: 3 авто; Jaguar i-Pace: 3 авто; Hyundai IONIQ: 3 авто; Honda X-NV: 3 авто; Dongfeng E1: 2 авто; Hyundai Kona Electric: 2 авто; Volkswagen E-Lavida: 2 авто; Renault ZOE: 2 авто.

Два из трех лидеров сегмента новых электромобилей — именно такие модели китайского производства. Впрочем, электрические седан Sylphy и кроссовер IEVS4 не смогли бы догнать украинский бестселлер – новый Nissan Leaf – даже общими усилиями.

Позиции с четвертой по девятую заняты исключительно «официалами», но во второй десятке предложений от официальных дилеров всего три: Jaguar i-Pace, Hyundai IONIQ и Hyundai Kona Electric. Даже замкнувший рейтинг Renault ZOE в прайс-листах дилеров украинского представителя отсутствует, оставляя шанс проявить себя независимым импортерам.