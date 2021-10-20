В Японии после землетрясения всплыли корабли со Второй мировой
В Японии в районе острова Иводзима землетрясение подняло со дна остовы затопленных кораблей времен Второй мировой войны. Об этом, ссылаясь на местный телеканал, сообщает Новое время.
Как передают на ТВ, на поверхность всплыли 24 японских транспортных корабля, которые были захвачены и затоплены американскими войсками во время битвы за Иводзиму.
Затем их переместили в западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.
Судна поднялись со дна океана в результате подземных толчков на одном из самых опасных вулканов Японии Сурибати.
Теперь корабли лежат на вулканическом пепле.
Остров Иводзима известен как место одной из самых знаменитых битв между США и Японией на Тихом океане.
После окончания войны остров долгое время находился под контролем США и был передан Японии лишь в 1968 году.