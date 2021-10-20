В Японии после землетрясения всплыли корабли со Второй мировой

В Японии в районе острова Иводзима землетрясение подняло со дна остовы затопленных кораблей времен Второй мировой войны.﻿ Об этом, ссылаясь на местный телеканал, сообщает Новое время.

Как передают на ТВ, на поверхность всплыли 24 японских транспортных корабля, которые были захвачены и затоплены американскими войсками во время битвы за Иводзиму.

Затем их переместили в западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.

Судна поднялись со дна океана в результате подземных толчков на одном из самых опасных вулканов Японии Сурибати.

Теперь корабли лежат на вулканическом пепле.

Остров Иводзима известен как место одной из самых знаменитых битв между США и Японией на Тихом океане.

После окончания войны остров долгое время находился под контролем США и был передан Японии лишь в 1968 году.