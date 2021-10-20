Европа выделит беженцам с Донбасса еще 3,5 млн евро

Европейская Комиссия приняла решение о выделении дополнительно 3,5 млн евро в качестве помощи временно перемещенным лицам в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС в Украине.

"Люди на востоке Украины продолжают жить в страхе и бороться за удовлетворение своих основных потребностей. Пандемия коронавируса ухудшила ситуацию, особенно среди пожилых людей, которых часто относят к наиболее уязвимым категориям населения. Это дополнительное финансирование поможет получить доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к приближающейся зиме. ЕС будет поддерживать людей на востоке Украины столько, сколько это будет нужно, но только установление постоянного мира может обеспечить реальное решение проблемы" , — заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Отмечается, что Еврокомиссия в текущем году уже выделила 2,9 млн евро гуманитарной помощи для Востока Украины.