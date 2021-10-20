Сумская область переходит в "красную" зону
Сумская область с 23 октября переходит в "красную" зону эпидемической опасности из-за увеличения темпов распространения коронавируса, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"С 00 часов 00 минут 23 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", — сообщил он.