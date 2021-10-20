Сумская область переходит в "красную" зону

Сумская область с 23 октября переходит в "красную" зону эпидемической опасности из-за увеличения темпов распространения коронавируса, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.