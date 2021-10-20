Саакашвили предъявляют обвинение в незаконном пересечении границы

Прокуратура Грузии в Руставской тюрьме предъявит обвинение в незаконном пересечении грузинской границы бывшему президенту Михеилу Саакашвили, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил журналистам до входа в Руставскую тюрьму прокурор Леван Вепхвадзе, для предъявления этого обвинения есть много материалов. По этому делу задержаны четверо граждан Грузии, помогавшие Саакашвили.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.