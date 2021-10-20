Потепление и шквальный ветер: погода 21 октября в Украине

Под конец недели в Украину придет обещанное синоптиками потепление. Средняя температура по стране составит 15-17°С. Дождей все так же не прогнозируют – погода﻿ пока остается сухой и солнечной на всей территории.

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Итак, в четверг, 21 октября, практически во всех регионах Украины ожидается температура около 14-19°С днем и от 2°С в Луганской области до 10°С на Волыни и в Одессе ночью. Самой теплой окажется Черновицкая область – там обещают вообще 18-20°С днем и 7-9°С ночью.

Дождей 21 октября все так же не ожидается. По всей стране будет сухо и ясно с небольшой облачностью.

Но при этом ветер поднимется сильный – на востоке, в центре и на севере, например, прогнозируют ветер 22-29 км/час в среднем. В Харьковской области и местами в центре возможны шквалы до 32 км/час. На юге будет дуть еще сильнее – около 25-36 км/час в среднем. На западе будет не так ветрено – на уровне 18-25 км/час в среднем, но местами также будут шквалы до 32 км/час. И наименее ветрено будет в Крыму – там обещают ветер 11-22 км/час в среднем, местами до 29 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 21 октября в западных, восточных, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 21 октября ожидается температура от 9 до 18°С в течении дня, шквальный ветер 18-25 км/час и пасмурная погода с прояснениями.