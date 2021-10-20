Биткоин побил исторический рекорд

Курс биткоина 20 октября достиг 65 566 долларов, свидетельствуют данные CoinGecko. Стоимость самой популярной криптовалюты мира, таким образом, побила исторический рекорд, установленный в апреле — 64,8 тысячи долларов, сообщает Лента.Ру.

За сутки стоимость биткоина выросла почти на 5 процентов, за неделю — более чем на 17 процентов. Капитализация достигла 1,2 триллиона долларов. Криптовалюта дорожает с середины октября — 15-го числа ее курс превысил 60 тысяч долларов, а 19-го приблизился к историческому максимуму.

По оценкам Bloomberg, рост поддержал оптимизм, связанный с началом торгов на бирже в США первого связанного с биткоином биржевого фонда (ETF) 19 октября. Объем торгов, по подсчетам агентства, приблизился к миллиарду долларов.