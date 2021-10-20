Комитет рекомендовал Раде принять закон о столице

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту принять закон о столице. Но с учетом правок, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

"Рекомендовать Верховной раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении проекта закона "О городе Киеве, столице Украины" №2143-3 принять его во втором чтении и в целом с учетом предложений нардепа Виталия Безгина, поданных с целью учета замечаний Главного юридического управления Аппарата Рады" , - зачитал решение глава комитета Андрей Клочко.

Напомним, данный законопроект предусматривает, что глава Киевской городской государственной администрации не сможет совмещать должность с любой другой, а значит в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.