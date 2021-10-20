В США в ноябре начнут вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности начать вакцинацию среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это позволит 28 млн американцев получить право на прививку, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Компания Pfizer подала заявку на разрешение прививать детей в этой возрастной группе еще в начале октября. Этот вопрос будет подниматься с двумя группами экспертов:

первая - эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Встреча запланирована на следующей неделе;

вторая - эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний. Встреча запланирована на 2-3 ноября.

Во время клинических испытаний, дети в возрастной группе от 5 до 11 лет получали двухкомпонентный препарат по 10 микрограммов по сравнению с 30 микрограммами, которыми прививают взрослых. Интервал между введением препарата составляет 21 день.