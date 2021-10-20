Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября 2021
В четверг, 21 октября, 15-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Телец, сообщает Корреспондент.
Луна в Тельце – хорошее время для планирования прибыли, решения финансовых вопросов, капиталовложений и покупки вещей для длительного пользования.
Также подходит для дел, связанных с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.
21 октября – день искушений. Велика вероятность осложнения отношений с близкими окружением. Важно конкретизировать усилия и целенаправленно расходовать силы и средства.
В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.
Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября
Овен (21.03−19.04)
У Овнов снизится жизненный потенциал, они будут быстро уставать и терять душевное равновесие. Могут возникать конфликты в семье.
Звезды советуют отдохнуть: взять небольшой отпуск или отгул. Если не удастся – рекомендуется хорошо высыпаться и не перерабатывать.
Телец (20.04−20.05)
Тельцы могут рассчитывать на удачу в любовных делах. Не исключено яркое свидание или короткое романтическое путешествие. Одиноких представителей знака ждет перспективное знакомство.
Звезды предупреждают о риске непредвиденных расходов, которые могут привести к долгам.
Близнецы (21.05−21.06)
Близнецам улыбнется успех в делах и отношениях. При этом придется потратить немало сил и времени на решение чужих проблем.
Не исключено возникновение сильного чувства, которое толкнет на необдуманные поступки. Звезды советуют отдаться духу авантюризма − в этот день он не приведет к каким-либо неблагоприятным последствиям.
Рак (22.06−22.07)
У Раков начнется период эмоционального обновления. Знакомства, которые состоятся в этот день, наверняка сыграют большую роль в будущем.
Возможно появление новых удачных идей и целей, которые воплотятся в скором времени.
Лев (23.07−22.08)
День Львов благоприятен для общения и физической активности. Не исключены крупные покупки или неожиданные расходы. Много сил отнимут домашние хлопоты.
Звезды советуют строить планы на будущее и уделить время семье.
Дева (23.08−22.09)
Звезды советуют Девам не поддаваться чужому влиянию и принимать все решения самостоятельно. Кроме того, нужно беречь силы, так как день обещает быть очень активным.
Возможны встречи со старыми друзьями и знакомыми.
Весы (23.09−22.10)
Весам удастся держать эмоции под контролем и они сумеют договориться по любому вопросу. Хороший день для решения самых сложных проблем и задач.
Готовность идти на компромиссы сохранит мир и гармонию в семье. Вероятны неожиданные подарки.
Скорпион (23.10−21.11)
Самые перспективные начинания Скорпионов окажутся неудачными, а отношения в семье и коллективе будут напряженными.
Звезды советуют действовать спокойно и постараться пережить трудный период без лишних эмоций и конфликтов. Вечером стоит расслабиться и хорошо отдохнуть.
Стрелец (22.11−21.12)
Общительность и жизнерадостность Стрельцов привлекут много внимания и приведут к полезным знакомствам и контактам.
Возможны мелкие семейные проблемы и недоразумения, однако они решатся в позитивном ключе.
Козерог (22.12−19.01)
У Козерогов появится возможность для дополнительного заработка, если они не будут открыто демонстрировать свои амбиции. Инициативность в этот день нежелательна − она, вероятнее всего, приведет к конфликту с руководством.
Вторая половина дня − отличное время для дружеских встреч и светских мероприятий.
Водолей (20.01−18.02)
День Водолеев связан со снижением творческого потенциала и пройдет довольно заурядно. Представителям знака захочется "оживить" скучную действительность, но это приведет лишь к глупым ситуациям.
Звезды советуют не нарушать традиции в коллективе и соблюдать общественные нормы. Во второй половине дня возможно легкое недомогание.
Рыбы (19.02−20.03)
Рыбы будут прикладывать массу усилий для решении важных дел, однако не достигнут нужного результата. Несмотря на сложности, звезды рекомендуют не сдаваться и не бросать начатое.
В целом настроение представителей знака не уйдет в минус и они могут рассчитывать на хороший вечер в кругу друзей.