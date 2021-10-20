Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября 2021

В четверг, 21 октября, 15-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Телец, сообщает Корреспондент.

Луна в Тельце – хорошее время для планирования прибыли, решения финансовых вопросов, капиталовложений и покупки вещей для длительного пользования.

Также подходит для дел, связанных с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

21 октября – день искушений. Велика вероятность осложнения отношений с близкими окружением. Важно конкретизировать усилия и целенаправленно расходовать силы и средства.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября

Овен (21.03−19.04)

У Овнов снизится жизненный потенциал, они будут быстро уставать и терять душевное равновесие. Могут возникать конфликты в семье.

Звезды советуют отдохнуть: взять небольшой отпуск или отгул. Если не удастся – рекомендуется хорошо высыпаться и не перерабатывать.

Телец (20.04−20.05)

Тельцы могут рассчитывать на удачу в любовных делах. Не исключено яркое свидание или короткое романтическое путешествие. Одиноких представителей знака ждет перспективное знакомство.

Звезды предупреждают о риске непредвиденных расходов, которые могут привести к долгам.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецам улыбнется успех в делах и отношениях. При этом придется потратить немало сил и времени на решение чужих проблем.

Не исключено возникновение сильного чувства, которое толкнет на необдуманные поступки. Звезды советуют отдаться духу авантюризма − в этот день он не приведет к каким-либо неблагоприятным последствиям.

Рак (22.06−22.07)

У Раков начнется период эмоционального обновления. Знакомства, которые состоятся в этот день, наверняка сыграют большую роль в будущем.

Возможно появление новых удачных идей и целей, которые воплотятся в скором времени.

Лев (23.07−22.08)

День Львов благоприятен для общения и физической активности. Не исключены крупные покупки или неожиданные расходы. Много сил отнимут домашние хлопоты.

Звезды советуют строить планы на будущее и уделить время семье.

Дева (23.08−22.09)

Звезды советуют Девам не поддаваться чужому влиянию и принимать все решения самостоятельно. Кроме того, нужно беречь силы, так как день обещает быть очень активным.

Возможны встречи со старыми друзьями и знакомыми.

Весы (23.09−22.10)

Весам удастся держать эмоции под контролем и они сумеют договориться по любому вопросу. Хороший день для решения самых сложных проблем и задач.

Готовность идти на компромиссы сохранит мир и гармонию в семье. Вероятны неожиданные подарки.

Скорпион (23.10−21.11)

Самые перспективные начинания Скорпионов окажутся неудачными, а отношения в семье и коллективе будут напряженными.

Звезды советуют действовать спокойно и постараться пережить трудный период без лишних эмоций и конфликтов. Вечером стоит расслабиться и хорошо отдохнуть.

Стрелец (22.11−21.12)

Общительность и жизнерадостность Стрельцов привлекут много внимания и приведут к полезным знакомствам и контактам.

Возможны мелкие семейные проблемы и недоразумения, однако они решатся в позитивном ключе.

Козерог (22.12−19.01)

У Козерогов появится возможность для дополнительного заработка, если они не будут открыто демонстрировать свои амбиции. Инициативность в этот день нежелательна − она, вероятнее всего, приведет к конфликту с руководством.

Вторая половина дня − отличное время для дружеских встреч и светских мероприятий.

Водолей (20.01−18.02)

День Водолеев связан со снижением творческого потенциала и пройдет довольно заурядно. Представителям знака захочется "оживить" скучную действительность, но это приведет лишь к глупым ситуациям.

Звезды советуют не нарушать традиции в коллективе и соблюдать общественные нормы. Во второй половине дня возможно легкое недомогание.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы будут прикладывать массу усилий для решении важных дел, однако не достигнут нужного результата. Несмотря на сложности, звезды рекомендуют не сдаваться и не бросать начатое.

В целом настроение представителей знака не уйдет в минус и они могут рассчитывать на хороший вечер в кругу друзей.