Во Львове от COVID-19 умерла многодетная мать

Во Львове в больнице скорой медицинской помощи от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 40-летняя многодетная мать, сообщает InfoResist.

Врачи несколько дней боролись за жизнь женщины. Ее состояние с самого начала болезни было критически тяжелым. Кроме того, коронавирусом заразились еще три члена семьи, в том числе ее брат и сестра.

«Она у нас находилась трое суток. За это время ее дважды реанимировали. Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут», — рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталия Матолинец.

У женщины осталось трое детей. Самому младшему – всего год.

Врач подчеркнула, что вакцинация спасла бы многодетную мать, поэтому она призывает не медлить с прививками. Даже если вакцинированной человек заразится COVID-19, то болезнь будет протекать в легкой форме.