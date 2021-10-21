В полиции рассказали об использовании европротокола
Использование европротокола является удобным средством урегулирования в случае мелких ДТП. Но его можно применять не всегда, сообщает 24 Канал.
Даже мелкое ДТП – очень неприятное событие для каждого водителя. Но это только полбеды, ведь после ДТП нужно вызвать полицейских, а дальше – возможен протокол и потеря водительского удостоверения, судебный процесс, штраф. И нужно отложить все другие дела, запланированные на тот день, потому что времени и нервов может уйти немало.
Оформление европротокола – оптимальный выход из такой ситуации. В патрульной полиции Киевской области напомнили, при каких обстоятельствах возможно его использование.
Европротоколом можно воспользоваться при следующих условиях:
- отсутствуют травмированные или погибшие люди;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение относительно всех обстоятельств происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.
Чтобы воспользоваться электронным европротоколом, подойдет любое мобильное устройство с камерой и возможностью перейти по ссылке: https://dtp.mtsbu.ua.