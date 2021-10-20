Суд в Киеве арестовал заочно экс-премьера Азарова

Печерский районный суд Киева в среду заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц, сообщает Интерфакс-Украина.

"Избрание Азарову заочного меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", - говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).