Появился список стран-участниц Евровидения-2022

Участие в музыкальном конкурсе примет 41 страна. Две из них несколько лет не появлялись на сцене Евровидения, сообщает Корреспондент.

Евровидение в 2022 году благодаря победе в музыкальном конкурсе группы Måneskin будет проходить в итальянском Турине. Официальные представители музыкального конкурса опубликовали список стран, которые дали согласие на участие в состязании.

Соревноваться в Италии будет 41 страна: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан Марино, Северная Македония, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Беларусь от участия в Евровидении-2022 отказалась, а вот Армения, которая не участвовала в этом году из-за военных действий, и Черногория, которая пропустили два предыдущих конкурса из-за сложного финансового положения, представят себя на музыкальном соревновании.

Напомним, Евровидение-2022 состоится 10, 12 и 14 мая на олимпийской арене PalaOlimpico.