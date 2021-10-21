Мигранты пытались штурмом прорваться на территорию Польши

Нелегальные мигранты попытались штурмовать белорусско-польскую границу. По данным пограничной стражи Польши, против них применили силу и спецсредства, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что патруль обнаружил нелегалов в районе населенного пункта Уснаж Гурны.

"Иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу" , — говорится в сообщении и уточняется, что около 6 человек бросали бревна и камни в сторону военных и пограничников.

А некоторые мигранты «владели опасными инструментами (топорами и ножами)». По данным Пограничной стражи, в помощи нелегалам были замечены сотрудники белорусских служб.

В указанный район польское командование направило патрули Пограничной стражи, армии и полиции.