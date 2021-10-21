Названо преимущество криптовалюты над золотом

Американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс назвал преимущество криптовалюты над золотом, сообщает Лента.Ру.

По мнению Джонса, криптовалюта является лучшим средством защиты от инфляции, чем золото.

"Криптовалюты явно выигрывают гонку против золота. Они могут быть очень хорошей страховкой от инфляции. Для меня они предпочтительнее золота" , — сказал он.

Золото потеряло восемь процентов за последние 12 месяцев по сравнению с годовым приростом биткоина в 437 процентов.

По мнению американского миллиардера Марка Кьюбана, криптовалюты переняли многие качества золота. Сам же драгоценный металл «мертв» в качестве актива и средства сбережения.

Инвесторы часто видят в золоте способ защититься от инфляционных рисков, однако драгоценный металл не оправдывает их надежд.