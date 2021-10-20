В "черный список" деятелей культуры добавили еще семерых россиян

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских культурных деятелей в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, сообщает Украинская правда.

По запросу Службы безопасности Украины, МКИП обновили перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В список вошли: российский режиссер Максим Бриус, продюсер и сценарист Генрих Кен, продюсер Сергей Щеглов, актер Михаил Вассербаум, операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян.

По состоянию на 20 октября, в перечне находится 213 российских культурных деятелей.

Наличие человека в перечне Минкульта означает, что на территории Украины запрещено демонстрировать выступления или фильмы с его участием.