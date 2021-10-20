В Минздраве рассказали, впустят ли в транспорт людей с противопоказаниями к вакцинации

С завтрашнего дня, 21 октября, вступают в силу новые правила межобластных перевозок. Автобусами, поездами и самолетами смогут воспользоваться исключительно владельцы Covid-сертификатов о вакцинации. Те, кто не привился из-за наличия противопоказаний, не смогут воспользоваться межобластным транспортом, сообщает UBR.

"Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против Covid-19. В то же время, отмечаем, что людей, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине, меньше 1%" , – сказано но в разъяснении Минздрава.

Речь идет о тяжелой реакции после первой вакцины или гиперчувствительности к ее компонентам.

Похожие проблемы ждут и тех, кто переболел коронавирусом в течение последнего полугода. По данным Минздрава, электронный документ, подтверждающий выздоровление, находится на этапе разработки.

"Когда он станет доступным для пользователей "Дии", тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами" , – указывает министерство.

В то же время гражданам напомнили, что они могут делать ПЦР-тесты или экспресс-тесты для поездок в транспорте.