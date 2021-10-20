Ясько рассказала, как Саакашвили признавался ей в любви

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько впервые рассказала интимные подробности отношений с экс-главой Грузии Михеилом Саакашвили, сообщает УНИАН.

Об этом говорилось в интервью главному редактору издания "Гордон" Алеси Бацман.

По словам парламентария, политик был очень эмоциональным.

"Это было очень эмоционально. Это было так, что я поняла, что дороги назад нет. Мы очень быстро поняли, что судьба что-то сделала с нами..." , - вспоминает Ясько.

При этом отношения с Саакашвили начались не сразу, отмечает депутат.

"Мы очень долго общались. На тот момент я еще находилась в других отношениях. У нас все было всегда честно и с уважением друг к другу между мной и Мишей. На все должно было быть время" , – добавила она.

На уточнение Бацман, означает ли это, что Саакашвили "отбил" Ясько у ее предыдущего парня, парламентарий ответила:

"Просто мои предыдущие отношения закончились. И уже после этого я сделала шаг, чтобы быть честной в отношении себя, чтобы мы уже были вместе".

Раньше официальная жена Саакашвили Сандра Руловс призналась, что была поражена совместным роликом Ясько и Саакашвили, в котором они публично признаются в отношениях. Последние совместные фото с Саакашвили Сандра Руловс публиковала 19 сентября.

Вечером, 1 октября, появилось видео, как глава Исполнительного комитета реформ в Украине и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявили, что влюблены друг в друга.