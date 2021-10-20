Окружение президента Чехии подозревают в сливе секретной информации

Полиция и Служба государственной безопасности и информации Чехии расследуют утечку секретной информации из администрации президента. Правоохранители подозревают, что "слить" секретную информацию мог кто-то из окружения президента Милоша Земана, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Информацию о проведении расследования чешским журналистам рассказали четыре источника. Однако, о какой именно информации идет речь, не уточняется, но известно, что она поступила от Службы госбезопасности.

Расследование утечки информации началось еще до госпитализации Земана. Правоохранители уже несколько недель пытаются установить, каким образом произошла эта утечка.

В частности, в рамках расследования, чешская контрразведка хочет допросить руководителя президентского офиса Вратислава Минаржа, который, по данным чешских СМИ, попал в скандал с возможной подделкой подписи госпитализированного президента.