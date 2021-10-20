Евробляхеры начали сжигать свои авто от безысходности

Один из владельцев евроблях спалил свое авто в знак протеста о том, что не смог воспользоваться льготной растаможкой. В данном случае речь идет о транспорте с евростандартом ниже евро-2, сообщает UBR.

Видео горящей машины выложили в профильных автомобильных Telegram-каналах и группах в соцсетях. Такой автомобиль нельзя было ни вывезти из страны, ни растаможить по льготным условиям, утверждается в описании.

"Если человек хочет вывезти евробляху за границу, таможенники выпишут штраф на 170 тыс. грн" , – говорят в ОО "Авто Евро Сила" (АЕС).

Теперь если человек хочет растаможить авто, которое стоит $500, то он должен заплатить $1000 за растаможку, и еще $500 за брокера, плюс сертификация, документы, МРЭО – то есть в три раза дороже покупочной цены авто, говорят общественники.

Как только период льготной растаможки закончится, с 11 ноября на дорогах под руководством таможни и полиции начнет действовать операция "Рапира", которую требуют запустить авторы "льготного "законопроекта, предупреждают в АЕС.

Это значит, что уже совсем скоро на владельце таких "проблемных" авто начнут выписывать большие штрафы. Поэтому их владельцам не остается ничего другого, как от безысходности жечь свои машины.