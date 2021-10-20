Зеленский призвал готовиться к любому развитию событий на Донбассе

Президент Владимир Зеленский констатировал, что ситуация на Донбассе обостряется, несмотря на договоренности о прекращении огня, а потому стоит готовиться к любому развитию событий, сообщает Деловая столица.

"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий" , — подчеркнул президент.

Напомним, 20 октября террористы Донбасса продолжили обстреливать ВСУ, 9 раз нарушив "тишину".