В Раде хотят установить пункт вакцинации от COVID-19
Согласно постановлению № 6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19", Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предлагает дополнительные условия допуска к админзданию для нардепов, работников и посетителей, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Также планируют установить центр вакцинации в помещении Верховной рады.
Как говорится в постановлении, парламентский комитет предлагает:
- предоставить Верховной Раде поручение обеспечить оборудование постов охраны, осуществляющих пропуск в административные здания;
- расположить в помещении Верховной рады центр вакцинации от COVID-19, который будет работать в пленарные недели.