В Раде хотят установить пункт вакцинации от COVID-19

Согласно постановлению № 6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19", Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предлагает дополнительные условия допуска к админзданию для нардепов, работников и посетителей, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Также планируют установить центр вакцинации в помещении Верховной рады.

Как говорится в постановлении, парламентский комитет предлагает: