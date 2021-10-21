Идея приготовления сыра "Филадельфия" в домашних условиях
Сыр "Филадельфия " достаточно часто используют в приготовлении многих ресторанных блюд. Он очень универсален и подходит для закусок и десертов. Большую популярность завоевали суши с этим продуктом. Но, чтобы попробовать сыр, не обязательно идти в заведения, покупать в магазине – его очень легко приготовить дома, сообщает Обозреватель.
Как сделать домашний сыр "Филадельфия" рассказала фудблогер shnitser_liliya на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- Сметана 20% – 180 г
- Йогурт натуральный до 5% – 140 г
- Соль – 0,5 ч.л.
- Лимонный сок – 0,5 ч.л
Способ приготовления:
- Смешать ложкой сметану и йогурт.
- Добавить соль и лимонный сок и перемешать.
- Поставить сито в миску, на него положить марлю и вылить полученную смесь.
- Марлю закрыть.
- Сверху поставить груз весом 1 килограмм и отправить это в холодильник на 24 часа.