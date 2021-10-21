Идея приготовления сыра "Филадельфия" в домашних условиях

Сыр "Филадельфия " достаточно часто используют в приготовлении многих ресторанных блюд. Он очень универсален и подходит для закусок и десертов. Большую популярность завоевали суши с этим продуктом. Но, чтобы попробовать сыр, не обязательно идти в заведения, покупать в магазине – его очень легко приготовить дома, сообщает Обозреватель.

Как сделать домашний сыр "Филадельфия" рассказала фудблогер shnitser_liliya на своей странице в Instagram.

Сыр "Филадельфия" для десертов

Ингредиенты:

Сметана 20% – 180 г

Йогурт натуральный до 5% – 140 г

Соль – 0,5 ч.л.

Лимонный сок – 0,5 ч.л

Способ приготовления: