Идея приготовления сыра "Филадельфия" в домашних условиях

Сыр "Филадельфия " достаточно часто используют в приготовлении многих ресторанных блюд. Он очень универсален и подходит для закусок и десертов. Большую популярность завоевали суши с этим продуктом. Но, чтобы попробовать сыр, не обязательно идти в заведения, покупать в магазине – его очень легко приготовить дома, сообщает Обозреватель.

Как сделать домашний сыр "Филадельфия" рассказала фудблогер shnitser_liliya на своей странице в Instagram.

Сыр "Филадельфия" для десертов
Сыр "Филадельфия" для десертов

Ингредиенты:

  • Сметана 20% – 180 г
  • Йогурт натуральный до 5% – 140 г
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Лимонный сок – 0,5 ч.л

Способ приготовления:

  1. Смешать ложкой сметану и йогурт.
  2. Добавить соль и лимонный сок и перемешать.
  3. Поставить сито в миску, на него положить марлю и вылить полученную смесь.
  4. Марлю закрыть.
  5. Сверху поставить груз весом 1 килограмм и отправить это в холодильник на 24 часа.

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