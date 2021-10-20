В НАТО озвучили планы касаемо оружия в космосе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, планирует ли Альянс разворачивать оружие в космосе. По его словам, НАТО планирует развивать современные способности и наращивать активность в космосе, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Как отметил генсек Альянса на пресс-конференции, НАТО разными путями адаптирует и развивает современные способности для того, чтобы быть готовыми к ответу, к защите и обороне от любых угроз.

"Мы также наращиваем нашу активность в космосе, потому что он является чрезвычайно важным для наших коммуникаций, для ракетного предупреждения, для наблюдения и тому подобное. Но НАТО не имеет никаких планов по развертыванию какого-либо оружия в космосе. Это не является частью наших космических усилий" , - сказал он.

Столтенберг уточнил, что говорит от имени Альянса, однако не может знать намерений отдельных стран-участников НАТО.