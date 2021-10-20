У Савика Шустера также заявили о давлении со стороны Банковой

Шеф-редактор ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Дарья Тарасова заявила, что на программу также оказывалось давление со стороны Офиса президента. Она вспомнила о нескольких эпизодах, когда представители "Слуги народа" бойкотировали эфир, а ОП отозвал министра энергетики с прямого эфира, сообщает Обозреватель.

Она отметила, что власть в разные времена пыталась навязать программе того, кого сама считала нужным, а также удобных для себя оппонентов.

Она вспомнила об эфире с Александром Дубинским в 2020 году, когда он якобы пытался внести коррективы в сценарий программы и не придерживаться того, о чем договорился накануне. Тогда речь в эфире шла об энергетической независимости.

"Он попытался прорваться в студию. Это была провокация, вранье и личный пиар. Дубинский оболгал нас, вышел в YouTube со своим стримом, но несмотря на это партия встала на его сторону" , – рассказала Тарасова, добавив, что Офис президента тогда с прямого включения отозвал министра энергетики.

Кроме того, по словам журналистки, корреспонденту программы стало известно, что Михаил Подоляк – советник главы ОП – инициировал так называемый бойкот нардепов "Слуги народа". Тогда монобольшиство находилось в Трускавце и отказалось выходить в эфир. Это было в 2020 году.

Также по словам Тарасовой, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2015 году (тогда он был гендиректором телеканала "1+1") убрал программу Савика Шустера из эфира. Это произошло за две минуты до его начала.

Шеф-редактор программы подчеркнула: нынешняя власть не готова к критике, даже к конструктивной, а вместо диалога с обществом в бой бросают проплаченных блогеров.