Еще семь регионов могут "покраснеть"

Еще семь областей, кроме Сумской, могут попасть в "красную зону" эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции Covid-19, заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области могут попасть в "красные" зоны, если не усилят противоэпидемические мероприятия" , - сказал Чернышев.

Министр призвал громады усиливать противоэпидемические мероприятия и ускорять темпы вакцинации граждан для замедления роста заболеваемости COVID-19.