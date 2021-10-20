Суд обязал мэрию Львова отдать останки агента НКВД в Россию

Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал исполком Львовского горсовета позволить перезахоронение останков агента НКВД Николая Кузнецова на мемориальном комплексе в российском Екатеринбурге. Ранее львовская мэрия неоднократно отказывалась провести эксгумацию и передать остатки советского агента его родственникам в Екатеринбурге, сообщает Zaxid.net.

Николая Кузнецова в 1960 году перезахоронили на Холме Славы во Львове. Львовские правые неоднократно разрисовывали могилу Кузнецова, а в марте 2019 неизвестные похитили бронзовый барельеф с его могилы. Зимой 2021 у могилы обнаружили подкоп.

Родственники Николая Кузнецова несколько раз просили исполком Львовского горсовета позволить перезахоронить его в Екатеринбурге, поскольку они не могут ухаживать за могилой на расстоянии, а во Львове его могилу систематически повреждают вандалы. Однако городской голова Андрей Садовый заявлял, что эксгумировать останки российского агента невозможно, в то время, когда в русском плену находятся украинские граждане. Кроме этого, городской совет просил СБУ и Министерство иностранных дел предоставить свое заключение о перезахоронении Николая Кузнецова.

«Я считаю, что это решение - актуально. Если мы сможем получить наших пленных домой, то мы будем тогда это учитывать», - прокомментировал решение исполкома городской голова Андрей Садовый.

Племянница советского агента НКВД Маргарита Брюханова подала на городской совет Львова в суд. 27 октября Львовский окружной админсуд обязал горсовет повторно рассмотреть решение о перезахоронении останков Николая Кузнецова и это решение мэрия не смогла обжаловать в апелляции. После этого Маргарита Брюханова обратилась в Верховный суд с просьбой обязать ЛГС позволить перезахоронения ее дяди.

Кассационный админсуд подтвердил, что Маргарита Брюханова собрала все документы, необходимые для перезахоронения родственника, а СБУ или Минкульт, к которому обращалась городской совет, не имеют полномочий разрешать или запрещать перезахоронения. Поэтому 15 сентября судья Кассационного админсуда Михаил Смокович обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова с Холма Славы во Львове на Широкореченському военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Это постановление является окончательным и обжаловать его нельзя. В пятницу, 22 октября, исполком Львовского горсовета в очередной раз рассматривать решение о перезахоронении Николая Кузнецова по требованию суда.

Напомним, Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погибшего 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой - погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году.