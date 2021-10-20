Зеленский отметил наградами украинских военных
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, сообщает Деловая столица.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Награды присвоены "за самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга".
Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден полковник Константин Туренко. Медалью "За воинскую службу Украине" награждены полковник Сергей Крутинь и капитан Артем Пивень.