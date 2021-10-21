Псаки отказалась комментировать возможность встречи Путина и Байдена
Белый дом отказался комментировать возможность встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина до конца этого года, сообщает Лента.Ру.
«Я не знаю расписания Путина, точно также мне нечего проанонсировать о поездках с нашей стороны», — отметила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
Она также добавила, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть как различия, так и согласия. При этом Псаки подчеркнула, что на данный момент ей нечего сообщить по вопросу встречи глав государств.