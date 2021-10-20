В Турции арестовали возможных шпионов: среди обвиняемых - украинец

В Турции задержали 6 человек по обвинению в "политическом и военном шпионаже". Среди арестованных иностранцы - граждане России, Узбекистана и один украинец, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По данным Hurriyet в рамках расследования, проведенного Главной прокуратурой Стамбула по делу о "политическом или военном шпионаже", 8 октября в Стамбуле была проведена скоординированная операция.

Согласно информации, подозреваемые готовили вооруженную акцию против чеченских оппозиционеров в Турции и планировали завладеть для этого оружием.

Также известно, что задержанные подозреваемые доставлены в пенитенциарное учреждение Малтепе. Также отмечается, что имеется оценка того, что подозреваемые могут быть вовлечены в международную шпионскую деятельность этими действиями.

Подозреваемые, были переданы в Генеральную прокуратуру Стамбула в результате расследования, проведенного группами полицейского управления. Преступления "политического и военного шпионажа" в Турции регулируется статьей 328 УПК и за них предусмотрено тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет.