Может быть госпитализирован в выходные - врач Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на рекомендацию состоявшегося накануне врачебного консилиума о госпитализации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Госпитализация Михаила Саакашвили может произойти в субботу или воскресенье. Есть небольшие вопросы, которые необходимо решить с министерствами юстиции и здравоохранения" , - сказал в среду вечером журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе.

При этом он отметил, что госпитализация Саакашвили не означает прекращения объявленной им голодовки.