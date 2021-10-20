Запорожский автозавод выпустит новый кроссовер

На Запорожском автозаводе готовятся к производству нового кроссовера под названием Одесса. Новая модель будет местной адаптацией автомобиля китайской компании FAW, сообщает Корреспондент.

Основа для ЗАЗ Одесса - FAW Besturn T77. Транспортное средство буде иметь современный стильный дизайн. Впереди авто украсит массивная решетка радиатора. Машина получит полностью светодиодное освещение, а также колеса диаметром от 17 до 19 дюймов.

В салоне Одессы разместят цифровой электронный щиток приборов, мультимедийную систему с Apple Carplay и Android Auto. Автомобиль оснастят камерами кругового обзора, панорамной крышей, также будет установлен двухзонный климат-контроль.

Кроссовер получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. Разработчики установят 6-ступенчатую МКПП или 7-ступенчатый "робот".

Цена автомобиля составит примерно 550-700 тысяч гривен. С конвейера ЗАЗ Одесса сойдет уже в конце 2022 года.