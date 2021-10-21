Минздрав разрешил выписывать кислородозависимых пациентов

В Украине официально разрешили выписывать из больниц пациентов, которые зависят от кислорода, сообщает УНИАН.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Чтобы получить кислородный концентратор домой после выписки нужно, чтобы сатурация у пациента была не ниже 94.

Сообщается, что без декларации с семейным врачом кислородный концентратор получить не получится. Чтобы получить кислородный аппарат нужно, чтобы врач из стационара связался с семейным врачом пациента и убедился, что есть свободный концентратор.

После того, как семейный врач с пациентом подпишут отдельный договор, он должен научить родных больного правильно пользоваться кислородным аппаратом.

Концентратор можно использовать до того времени, пока сатурация больного не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата. Уже после этого пациент должен самостоятельно вернуть концентратор в больницу.