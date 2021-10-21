В Британии призвали против Telegram ввести санкции

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал премьера Бориса Джонсона ввести санкции против онлайн-платформ, которые распространяют «экстремистские материалы», сообщает Лента.Ру.

Как информирует BBC News, в числе платформ, призывающих к насилию и расовой ненависти, он назвал TikTok и Telegram.

"Telegram — это приложение, которое выбирают экстремисты" , — заявил Стармер, отметив, что анонимные пользователи публикуют через мессенджер угрозы «убить всех женщин», «убить политиков», а также оскорбления на почве гомофобии, исламофобии и расизма.

Помимо этого лидер британских лейбористов раскритиковал «опасные алгоритмы» в Facebook и Instagram. По его словам, в отношении приложений необходимы «жесткие санкции». При этом руководители интернет-платформ должны нести ответственность за содержание сообщений, размещенных на их сайтах.

Стармер напомнил, что правительство пообещало бороться с онлайн-экстремизмом и разжиганием ненависти в сети еще три года назад, однако соответствующие поправки до сих пор не вступили в силу.