Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

Американская военная база Эт-Танф на юге Сирии подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотников, сообщает Лента.Ру.

Пока неизвестно, кто стоит за атакой. Целью ударов были казармы и хозяйственные постройки. Данных о жертвах и пострадавших нет, передает телеканал Al Mayadeen. Однако налет вызвал пожары на территории базы.

В начале сентября Пентагон опроверг информацию, которая ранее появилась в иранских СМИ, об уходе американских военных с трех баз в Сирии.

"Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними." , — сказал представитель Министерства обороны.

По оценке американского военного ведомства, на данный момент в Арабской Республике находится 900 военнослужащих США.