Чехия намерена пересмотреть отношения с РФ

Проект программы новой правящей коалиции в Чехии, которая на данный момент формируется пятью либеральными партиями, включает в себя пересмотр отношений с Россией. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак, сообщает Лента.Ру.

По его словам, в готовящемся документе подчеркивается приоритет связей Праги с Германией, говорится о стратегическом партнерстве с Израилем, а также необходимости провести ревизию отношений с Москвой и Пекином. Помимо этого, Дворжак отметил, что новое правительство Чехии хочет принять так называемый «закон Магнитского».

Чешский политик также рассказал, что в будущей программе будет говориться о необходимости предотвратить доступ «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре Чехии. Расходы на оборону страны к 2025 году планируется увеличить до 2 процентов, как того требуют в НАТО, добавил он.