Стало известно о недавней встречи Зеленского и Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко после заседания профильного комитета Верховной рады, поддержавшего проект закона о столице ко второму чтению, подтвердил встречу с Зеленским. Об этом говорится в материале ZN.UA﻿.

По словам Виталия Кличко, они виделись с президентом еще 6 октября на мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, где мэр столицы сам подошёл к Владимиру Зеленскому и предложил встретиться. Президент согласился и Кличко 19 октября — в 17.00 был на Банковой.

"Мы, действительно, встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы" , - подтвердил мэр Киева.

Кличко отрицал информацию о том, что в ходе разговора обсуждался вопрос предстоящего принятия закона о столице, где будут разведены полномочия городского головы и главы КГГА.

Однако в это же время на Банковой присутствовал основной кандидат на пост префекта Киева, действующий министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Подтвердить информацию о присутствии Чернышова именно на этой встрече у Виталия Кличко не получилось поскольку о ней уже стало известно после его комментария.

Вероятно, что Банковая и Кличко приступили к обсуждению будущего соглашения. Которое будет заключено уже на условиях самого Зеленского, а не Ермака или Тищенко. Потому как после принятия законов о местных государственных администрациях (МГА) и столице президент официально получит своего человека - префекта будет назначать президент - следящего за ситуацией в столице, пишет издание.

Еще в сентябре Виталий Кличко выступил против принятия закона о столице и разведения полномочий мэра и главы КГГА. Он заявлял о том, что киевлян пытаются лишить права избирать власть столицы, и настаивал на том, что законопроект, который пытаются принять, должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы