Авария в "Софии Киевской": горожанам восстанавливают газ

АО "Киевгаз" восстановило газоснабжение жителям 69 домов, которые были отключены 19 октября из-за аварии на территории национального заповедника "София Киевская", сообщает Интерфакс-Украина.

"Сотрудники АО "Киевгаз" продолжают восстанавливать распределение газа в многоэтажки, которые были отключены 19 октября в результате аварийной ситуации на территории национального заповедника "София Киевская". На сегодня жителям 69 домов восстановили газоснабжение" , - говорится в сообщении﻿ пресс-службы киевской госгорадминистрации (КГГА).

В частности, газовики проводят обследование внутридомовых сетей зданий и газовых приборов в квартирах и пускают газ в тех домах, где отсутствуют нарушения правил безопасности систем газоснабжения. Как отмечается, при повторном пуске газа в помещения сотрудники "Киевгаза" должны проверить безопасность использования газового оборудования в каждой квартире.

"В случае выявления нарушений эксплуатации газовых приборов они не имеют права повторно пускать газ, ведь это может привести к аварийной ситуации" , - сказано в сообщении.

Также сообщается, что при проверке квартир во многих домах выявлены нарушения, по которым их жители остаются без газоснабжения. Среди них не предоставление доступа сотрудникам "Киевгаз" в квартиры, нарушение работы дымовых и вентиляционных каналов (не соответствуют нормам ДБН), опасные перепланировки квартир со спрятанными в стену газопроводами, самовольно установленное газовое оборудование, выявлено электрическое напряжение на внешнем и внутреннем газопроводах.