Британия и Украина обсуждают поставки боевых ракет

Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже оружия, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно планам, Великобритания предоставит ракеты класса "земля-земля" для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов.

Министерство обороны Великобритании также обсуждает продажу ракет Brimstone класса "земля-земля", разработанных MBDA, которые могут поражать группы целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Отмечается, что данные переговоры идут на фоне беспокойства в министерстве обороны Украины по поводу того, что Россия якобы может попытаться использовать газовый кризис для захвата территории.

Кроме того, Украина и Великобритания пытаются расширить сотрудничество после Brexit, подчеркивает издание.