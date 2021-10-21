В РФ началась истерика из-за "антиоккупационного" словаря Украины

Представитель оккупированного Россией Крыма, член Совета Федерации, Сергей Церков утверждает, что украинский "антиоккупационный" словарь, направленный на контрпропаганду Кремля, якобы унижает самих украинцев, сообщает УНИАН.

В словаре, в частности, говорится о "временной оккупации Крыма Россией", "российском вторжении в Крым" вместо кремлевского клише "воссоединение Крыма с Россией".

В Москве увидели в этом словаре "притеснения свободы слова". А сам Церков убежден, что решение приняли, потому что в украинском обществе, мол, относительно событий в Крыму "разнятся мнения".

"Похоже, не все хорошо в украинском королевстве во главе с Зеленским" , – считает оккупант.

Разработанное Совбезом Украины с целью контпропаганды страны-агрессора учебное пособие вмещает перечень кремлевских клише, которые российские медиа распространяют, вспоминая события в Украине: войну на Донбассе, украинскую власть или вооруженные силы.