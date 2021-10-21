5 туристических локаций в мире, где нельзя делать фото

Многим туристам за границей хочется фотографировать все подряд. Но мало кто знает, что за обычное селфи можно получить огромный штраф или вообще попасть за решетку, сообщает Обозреватель.

Поэтому если гид предупреждает, что нельзя делать фото – не стоит рисковать собственной свободой. Далее о пяти неожиданных туристических локациях, которые категорически запрещено фотографировать.

Пирамиды в Египте

Запрещено взбираться на пирамиды в Египте

Современные блогеры любят делать экстремальные селфи на крыше зданий или на вершине других сооружений. Некоторые пользователи соцсетей смогли взобраться на пирамиды в Египте, хотя вылезать на достопримечательности запрещено законом. Туристов за фото сажают по меньшей мере на неделю в африканскую тюрьму и выписывают штраф.

Квартал красных фонарей в Нидерландах

В квартале красных фонарей в Амстердаме запрещено фотографировать.

В столице Нидерландов в квартале красных фонарей официально запрещено фотографировать с 2018 года. Более того, на улице, где оказывают интимные услуги, строго запрещено снимать на камеру именно представительниц древней профессии.

Кроме штрафов, люди могут побить жители домов и забрать камеру. Если у туриста нет денег оплатить штраф, полиция арестует на несколько дней. Ежегодно этот район посещают около 200 тысяч путешественников, и многие из них забывает о правилах.

Девушки в Южной Корее

Запрещено фотографировать девушек в Южной Корее.

Если без разрешения фотографировать женщин на улице в Южной Корее, можно сесть за решетку на 5 лет. А также заплатить штраф в размере около 200 тысяч гривен. Фото приравниваются к сексуальному насилию, даже если они были сделаны в общественном месте.

Замки шейхов в ОАЭ

Дворцы шейхов запрещено фотографировать.

В ОАЭ есть перечень мест, которые запрещено фотографировать и это прописано в законе. Фото на запрещенных локациях грозит лишением свободы от 1 до 3 месяцев или штрафом от 30 тысяч гривен. Во многих местах нельзя пользоваться камерой, снимать женщин, правительственные здания и некоторые мосты.

Животные в парке Йеллоустоун в США

Медведи в пару Йеллоустоун.

В США нерадивых посетителей парка Йеллоустон сажают в тюрьму за препятствование передвижению животных вспышками фотокамер. А приближаться к медведицам гризли с потомством, чтобы делать селфи, вообще категорически запрещено. Нарушителей сажают на несколько дней в тюрьму, выписывают штраф более 50 тысяч гривен, а также выписывают запрещение на год на посещение парка.