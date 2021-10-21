Глава ОБСЕ осудила блокировку работы миссии боевиками

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим главой ОБСЕ, и генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид выразили глубокую озабоченность в связи с блокировкой работы Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе ОБСЕ, сообщает Корреспондент.

В организации призвали немедленно устранить все препятствия, чтобы наблюдатели могли продолжать выполнять свои функции по разрешению конфликтов посредством мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью на востоке Украины.

"Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу Миссии в любой форме. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения. СММ должны быть обеспечены необходимые условия для выполнения ее работы на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом, минскими соглашениями и Общими согласованными выводами нормандского саммита" , - подчеркнула Линде.

В свою очередь Шмид приветствовала разблокировку работы СММ в Горловке и в то же время заявила, что ситуация в Донецке "нарушает мандат Миссии, ограничивает прозрачность и подрывает доверие".