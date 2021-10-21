В Праге горел мусоросжигательный завод

В чешской столице в среду, 20 октября, произошел серьезный пожар на мусоросжигательном заводе в районе Малешице. Жителям близлежащих улиц рекомендовали не выходить на улицу и закрыть окна. Об этом информировали в пожарной службе города, сообщает Корреспондент.

По данным спасателей, возгорание произошло в одном из технологических зданий площадью 30 на 40 метров. Из-за неосторожности на последнем этапе реконструкции здания воспламенились резиновые уплотнители.

Дым от огня был виден за несколько километров от места ЧП. Предварительно, обошлось без жертв. Ущерб оценивается в сотни миллионов крон.

С огнем боролись почти 100 пожарных (11 профессиональных и семь добровольческих подразделений) и десятки спецмашин.