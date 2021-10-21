Министры обороны стран НАТО собираются на совещание

Министры обороны 30 стран НАТО соберутся 21 и 22 октября в Брюсселе, чтобы принять решения по укреплению безопасности стран Запада в изменившемся мире, заложить основу для предстоящего в июне будущего года саммита в Мадриде, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы наш альянс соответствовал требованиям завтрашнего дня" , - заявил накануне генсек альянса Йенс Столтенберг, представляя программу совещания министров.

По его словам, страны НАТО создают международный фонд инноваций, в который, согласно ожиданиям генсека, инвестируют 1 млрд евро. Он отметил, что этот фонд будет содействовать разработке технологий двойного назначения в ключевых областях безопасности союзников. Министры, как ожидается, согласуют первую стратегию по искусственному интеллекту, чтобы внедрять эту технологию в процессы анализа данных, а также в кибербезопасность.

Главы оборонных ведомств стран НАТО рассмотрят меры противодействия российским ракетным системам, способным нести ядерное оружие. В формате Группы ядерного планирования они проведут консультации об обеспечении безопасности, надежности и эффективности средств ядерного сдерживания альянса. При этом они обещают сохранять приверженность контролю над вооружениями.

На этой встрече натовские министры обсудят также проблемы со стороны Китая.

Столтенберг объявил, что в четверг министры обороны получат первую возможность принять участие "в процессе извлечения уроков" из натовской операции в Афганистане, которая не увенчалась успехом. Они обсудят, как альянс может дистанционно гарантировать, чтобы Афганистан вновь не стал пристанищем террористов. НАТО будет требовать от талибов ответственно отнестись к своим обязательствам сдерживать терроризм, соблюдать права человека и безопасность передвижения. По словам Столтенберга, у международного сообщества есть экономические и дипломатические рычаги воздействия на "Талибан".

На полях этого совещания министров пройдет встреча Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

В пятницу к натовским министрам присоединятся главы оборонных ведомств Финляндии и Швеции - европейских партнеров НАТО, а также представители Европейского союза как организации. По оценке Столтенберга, сотрудничество между НАТО и ЕС уже выведено на беспрецедентный уровень. Вместе они подведут итоги продвижения по этому пути.