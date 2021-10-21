Курс валют НБУ на 21 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 21 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 20 октября, понизился до уровня 26.21 за 1 доллар.
Евро подешевел на 12 коп до 30.48 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 1 коп до 3.69 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 24 коп до 36.08 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.39 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 6.65 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.207800
|EUR
|Евро
|30.483600
|RUB
|Рубль
|0.369350
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.077700
|CHF
|Швейцарский франк
|28.389500
|PLN
|Польский злотый
|6.645300