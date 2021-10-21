Курс валют НБУ на 21 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 21 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 20 октября, понизился до уровня 26.21 за 1 доллар.

Евро подешевел на 12 коп до 30.48 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 1 коп до 3.69 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 24 коп до 36.08 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.39 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 6.65 за 1 польский злотый.