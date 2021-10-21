Трамп запускает собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп в среду объявил о предстоящем запуске своей собственной социальной сети TRUTH Social, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я создал TRUTH Social и TMTG (Trump Media & Technology Group), чтобы противостоять тирании Больших технологий. Мы живем в мире, где Талибан имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо" , - говорится в заявлении Трампа, которое цитирует газета The Hill.

Он выразил радость, что скоро сможет публиковать "правду в социальной сети TRUTH".